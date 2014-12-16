Во время пожара в Сабирабаде погибли 5 членов одной семьи

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Сабирабадском селе Гаратугай произошел пожар. Огонь охватил быстровоспламеняющиеся конструкции одноэтажного 3-комнатного дома общей площадью 160 кв. метров.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на месте происшествия пожарники обнаружили обгоревшие тела Рзаевой Назакят Гусейнага гызы 1967 г.р., Рзаевой Ламии Махир гызы 1991 г.р., Рзаевой Мансумы Забиль гызы 2009 г.р., Рзаевой Ягмур Забиль гызы 2012 г.р. и Рзаевой Гюнай Забиль гызы 2013 г.р. Пламя удалось потушить в 08:25.