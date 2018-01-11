Во время пожара в Барде пало около 300 голов домашней птицы - ФОТО

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Барда. 11 января. REPORT.AZ/ Во время пожара в Бардинском районе пало около 300 голов домашней птицы.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Алиянлы.

В принадлежащем обосновавшемуся в указанном селе вынужденному переселенцу из Кельбаджарского района Джейхуну Бабаеву частном птицеводческом хозяйстве произошел пожар, в результате которого пало около 300 голов домашней птицы.

На место происшествия привлечены пожарные Бардинской районной службы пожарной охраны МЧС.

Пламя удалось локализовать. Пожар не перешел на другие постройки.

Причины инцидента расследуются.