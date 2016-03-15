Во время пожара в Абшеронском районе погибли двое детей в возрасте 3 и 5 лет

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе сгорел дом, погибли двое детей в возрасте 3 и 5 лет.

Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, в поселке Мехдиабад Абшеронского района сгорели воспламеняемые конструкции принадлежащего гражданину двухкомнатного одноэтажного дома общей площадью 40 кв. метров. В ходе осмотра места пожара пожарные спасли детей владельца дома - Зейналова Нихата Руслан оглу 2011 года рождения и Зейналова Садига Руслан оглу 2013 года рождения, отравившихся дымом, однако оба ребенка скончались по дороге в больницу. Дома по соседству защищены от огня.

Пожар потушен пожарной бригадой в 13:00.