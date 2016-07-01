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    Во время пожара на автомобильном рынке отравились 5 человек

    По факту ведется расследование

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Во время пожара на автомобильном рынке в Баку отравились 5 человек.

    Как сообщает Report, это жители Баку Альзамин Рустамов, Ахмед Халилов, Сеймур Новрузов, Азер Халилов и Рафаэль Новрузов.

    Они были госпитализированы в отделение токсикологии Клинического медицинского центра №1 с диагнозом отравления дымом, где им оказали помощь, после чего были выписаны домой. 

    Напомним, что 30 июня в результате пожара на автомобильном рынке сгорели несколько магазинов. 

    По факту ведется расследование.

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