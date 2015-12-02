​Во время спецоперации в Нардаране полиции было оказано сопротивление

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Во время проведенной сотрудниками правоохранительных органов спецоперации в поселке Нардаран был ранен один человек.

Об этом Report сообщил председатель Совета старейшин поселка Натик Керимов.

Так, во время операции Абульфас Гаджибала оглу (фамилия неизвестна) оказал сопротивление полиции.

По этой причине полицейские были вынуждены открыть огонь и ранили Абульфаса Гаджибала оглу в ногу. Ему была оказана медицинская помощь.

Отметим, что 1 декабря в 08:00 в поселке началась спецоперация. Согласно соответствующему плану, в поселок было введено ограниченное количество личного состава, регулярной полиции и внутренних войск министерства внутренних дел. В определенных местах установили посты. В настоящее время в зоне спецоперации действует оперативно-следственная группа Генпрокуратуры, министерств Внутренних дел и Национальной безопасности.