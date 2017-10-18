Во время операции в центре имени Топчубашева скончалась ученица 2-го класса - ФОТО

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Баку 8-летний ребенок скончался во время операции.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Научно-хирургическом центре им. М.А.Топчубашева.

В центр с диагнозом почечная недостаточность была доставлена Шоле Субхан гызы Керимова 2009 г.р.

Во время операции девочка скончалась.

Близкие родственники ребенка считают, что причиной смерти стала передозировка при наркозе.

Отметим, что ученица 2-го класса уже более года страдала от почечной недостаточности.

По факту ведется расследование.