Во время операции в центре имени Топчубашева скончалась ученица 2-го класса - ФОТО

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Баку 8-летний ребенок скончался во время операции.
Как сообщает Report, инцидент произошел в Научно-хирургическом центре им. М.А.Топчубашева.
В центр с диагнозом почечная недостаточность была доставлена Шоле Субхан гызы Керимова 2009 г.р.
Во время операции девочка скончалась.
Близкие родственники ребенка считают, что причиной смерти стала передозировка при наркозе.
Отметим, что ученица 2-го класса уже более года страдала от почечной недостаточности.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook