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    Во время операции в центре имени Топчубашева скончалась ученица 2-го класса - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Баку 8-летний ребенок скончался во время операции.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Научно-хирургическом центре им. М.А.Топчубашева.

    В центр с диагнозом почечная недостаточность была доставлена Шоле Субхан гызы Керимова 2009 г.р.

    Во время операции девочка скончалась.

    Близкие родственники ребенка считают, что причиной смерти стала передозировка при наркозе.

    Отметим, что ученица 2-го класса уже более года страдала от почечной недостаточности.

    По факту ведется расследование. 

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