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    Во время нерабочих дней на Новруз 14 человек погибли, 95 получили ранения в ДТП

    Произошло 61 ДТП© Report

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане во время нерабочих дней в связи с праздником Новруз (20-26 марта) 14 человек погибли во время дорожно-транспортных происшествий.

    Об этом Report сообщил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев.

    К.Алиев сообщил, что с 20 по 27 марта на дорогах республики произошло 61 ДТП:

    "В результате случившихся автомобильные аварий 14 человек погибли, 95 получили травмы различной степени тяжести".

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