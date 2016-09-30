В результате ДТП в Баку водитель получил тяжелое ранение - ФОТО

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В результате ДТП в Баку водитель получил тяжелое ранение.

Как сообщили Report из правоохранительных органов, в Наримановском районе произошло тяжелое ДТП.

Водитель движущегося от проспекта Гейдара Алиева в сторону города автомобиля марки "Toyota" 25-летний Кямран Наджафов потерял управление и врезался в столб.

В результате ДТП водитель остался в деформированном автомобиле.

С помощью специального оборудования спасатели МЧС извлекли водителя из автомобиля. К.Наджафов был госпитализирован.

Как сообщили из полиции, главной причиной аварии указывается высокая скорость и скользкая дорога.

По факту ведется расследование.