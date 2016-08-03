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    ​Во время ДТП в Азербайджане тяжело ранен председатель муниципалитета

    По факту ведется расследование

    Дашкесан. 3 августа. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошло ДТП, в результате которого два человека получили травмы.

    Как сообщает западное бюро Report, ДТП зарегистрировано на территории села Зейлик.

    Потеряв управление за рулем автомобиля марки "Нива", 53-летний сельский житель Акиф Азиз оглу Мурадов столкнулся со встречным автомобилем марки "ГАЗ-24".

    В результате ДТП А.Мурадов и его пассажир Сабир Джамалов получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие помещены в реанимационное отделение Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи.

    Как сообщили из больницы, А.Мурадов получил черепно-мозговую травму, а у С.Джамалова перелом грудной клетки.

    Состояние пострадавших тяжелое.

    По факту в Дашкесанском районном отделении полиции ведется расследование.

    Отметим, что А.Мурадов является председателем муниципалитета дашкесанского села Зейлик. 

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