Во внутренних органах прибывшей из Турции в Азербайджан женщины обнаружено и изъято 114 золотых изделий

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) пресекли попытку незаконного ввоза в страну драгоценных изделий.

Об этом Report сообщили в ГТК.

На основании информации, поступившей в отдел борьбы с таможенными правонарушениями Главного таможенного управления на воздушном транспорте, пассажирка рейса Стамбул-Баку, гражданка Азербайджана взята под контроль. Она была задержана после выхода из таможенно-контрольной зоны, где был проведен личный досмотр.

До начала досмотра у нее спросили о наличии каких-либо предметов, которые следует декларировать, она отметила, что подобных предметов у нее нет. Однако таможенники предупредили, что для досмотра внутренних органов будет приглашена медсестра, после этого женщина заявила, что в этом нет необходимости, и что представит эти предметы добровольно.

После этого при участии понятых гражданка достала из внутренних органов целлофановый пакет, в котором были драгоценности - 18 штук кулонов, 22 штук колец, 17 пар сережек, 5 сережек по одной паре, 3 цепочки, 3 комплекта сережек и колец, 4 комплекта цепочек, браслетов, сережек и колец, и 3 браслета.

Согласно справке Центра судебной экспертизы министерства юстиции, общий вес вышеуказанных предметов составил 254,26 г. Драгоценности изготовлены из золота 583/585-й пробы.

По факту ведется расследование.