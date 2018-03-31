Во внутреннем органе гражданина Азербайджана обнаружено наркотическое вещество

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Согласно оперативной информации, поступившей в отдел по борьбе с таможенными правонарушениями Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета, был задержан и обыскан гражданин страны, прибывший в Азербайджан из Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, ввиду того, что возникла необходимость провести медосмотр, в сопровождении сотрудников таможни он был препровожден в Астаринскую районную центральную больницу.

В результате медосмотра в прямой кишке задержанного были обнаружены 4 упаковки с 37,900 граммами героина.

Факт расследуется.