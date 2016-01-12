​Во Владивостоке задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в сбыте гашишного масла

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСКН России по Приморскому краю задержан гражданин Азербайджанской Республики 1970 г. р., у которого изъято наркотическое средство – масло каннабиса.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе УФСКН России по Приморскому краю.

Согласно информации, наркосбытчик был задержан во Владивостоке в районе остановки Спортивная. Всего у него было изъято 5 свертков с наркотиками, приготовленными к сбыту.

По результатам медицинского освидетельствования, задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, он уже привлекался к административной ответственности за хранение и употребление наркотиков.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение в незаконном хранении и сбыте наркотических средств в значительном размере. За данные преступления УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.