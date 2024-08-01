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Во Владивостоке 8 человек пострадали при обрушении потолка в водном комплексе

Во Владивостоке 8 человек пострадали при обрушении потолка в водном комплексе Восемь человек, предварительно, пострадали из-за обрушения потолка в водном комплексе Владивостока.
Происшествия
1 августа 2024 г. 18:05
Во Владивостоке 8 человек пострадали при обрушении потолка в водном комплексе

Восемь человек, предварительно, пострадали из-за обрушения потолка в водном комплексе Владивостока.

Как передает Report, об этом сообщает телеграмм-канал "112".

Потолок рухнул в главном зале с бассейнами "Акватории" на Светланской улице. Предварительно установлено, что упала декоративная конструкция, которая крепилась к крыше здания.

После ЧП помощь врачей понадобилась, как минимум 8 посетителям. На месте сейчас работают экстренные службы. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента в развлекательном комплексе.

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