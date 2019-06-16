Во Львове азербайджанец насмерть сбил известную украинскую гимнастку

77-летняя женщина погибла 15 июня в 20:05 в дорожно-транспортном происшествии с участием 44-летнего гражданина Азербайджана во Львове.

Как передаёт Report со ссылкой “Украинские новости”, об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации.

ДТП произошла на ул. Горской,5. Азербайджанец на автомобиле Мерседес-Бенц совершил наезд на пешехода. От полученных травм она умерла на месте происшествия.

По данным источников в правоохранительных органах, погибла Любовь Рассыхина - жена легендарного футболиста "Карпат" (Львов) Бориса Рассыхин, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Олимп-Л", судья международной категории по гимнастике.