Во Франции поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

Под Перпиньяном (Восточные Пиренеи) на юге Франции на железнодорожном пути поезд сошел с рельсов.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в префектуре Восточных Пиренеев.
Согласно информации, в результате оползня в коммуне Эус на линии Перпиньян-Прад региональный поезд сошел с рельсов и врезался в опору моста.
К месту происшествия были привлечены сотрудники аварийно-спасательного подразделения.
Отмечается, что в результате аварии пять из девяти человек, находившихся в поезде, включая машиниста, получили легкие травмы, троих из них доставили в больницу.