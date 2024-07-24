О нас

Во Франции поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

Во Франции поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие Под Перпиньяном (Восточные Пиренеи) на юге Франции на железнодорожном пути поезд сошел с рельсов.
Происшествия
24 июля 2024 г. 20:40
Во Франции поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

Под Перпиньяном (Восточные Пиренеи) на юге Франции на железнодорожном пути поезд сошел с рельсов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в префектуре Восточных Пиренеев.

Согласно информации, в результате оползня в коммуне Эус на линии Перпиньян-Прад региональный поезд сошел с рельсов и врезался в опору моста.

К месту происшествия были привлечены сотрудники аварийно-спасательного подразделения.

Отмечается, что в результате аварии пять из девяти человек, находившихся в поезде, включая машиниста, получили легкие травмы, троих из них доставили в больницу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоTrain derails in France, injuries reported
Версия на азербайджанском языке ФотоFransada qatar relsdən çıxıb, xəsarət alanlar var

Самое важное

Азербайджан пригласил Армению на COP29
Азербайджан пригласил Армению на COP29
21 июля 2024 г. 19:19
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
20 июля 2024 г. 19:05
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi