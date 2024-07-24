Во Франции поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

Под Перпиньяном (Восточные Пиренеи) на юге Франции на железнодорожном пути поезд сошел с рельсов.

Под Перпиньяном (Восточные Пиренеи) на юге Франции на железнодорожном пути поезд сошел с рельсов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в префектуре Восточных Пиренеев.

Согласно информации, в результате оползня в коммуне Эус на линии Перпиньян-Прад региональный поезд сошел с рельсов и врезался в опору моста.

К месту происшествия были привлечены сотрудники аварийно-спасательного подразделения.

Отмечается, что в результате аварии пять из девяти человек, находившихся в поезде, включая машиниста, получили легкие травмы, троих из них доставили в больницу.