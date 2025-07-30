Во Франции пассажиров поезда ограбили на 350 тысяч евро

Пассажиры высокоскоростного поезда, следовавшего из Экс-ан-Прованса в Париж, лишились сумки с ювелирными украшениями на сумму около 350 тысяч евро.

Пассажиры высокоскоростного поезда, следовавшего из Экс-ан-Прованса в Париж, лишились сумки с ювелирными украшениями на сумму около 350 тысяч евро.

Об этом передает Report со ссылкой на французские СМИ.

По данным BFMTV, преступники - мужчина и женщина - сели в почти пустой вагон и, воспользовавшись моментом, незаметно вытащили из-под сиденья потерпевших сумку Louis Vuitton, где находились десятки украшений, включая изделия Cartier, Rolex, De Beers и другие.

Преступники сошли с поезда в Авиньоне. Их действия заметила одна из пассажирок и предупредила потерпевших.

Пострадавшие сообщили, что ущерб не компенсируется страховкой, поскольку не было насильственного нападения. Полиция изучает записи с камер наблюдения. Ответа от Национальной компании французских железных дорог и прокуратуры пока не последовало.