​Во Франции автомобилист сбил 11 человек

Баку. 22 декабря.REPORT.AZ/ Во французском городе Дижон в воскресенье мужчина на автомобиле протаранил толпу людей. Как сообщила местная полиция, водитель во время аварии кричал “Аллах велик”.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, преступник был схвачен, два пассажира машины скрылись. Ведется их поиск. По данным полиции, 40-летний водитель является психически неуравновешенным и ранее находился под надзором врачей в местной психиатрической лечебнице.

В результате ДТП пострадали 11 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.