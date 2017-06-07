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    Во дворе жителя Агдашского района обнаружена плантация наркотических растений

    Из дома местного жителя было изъято оружие

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В селе Пираза Агдашского района обнаружена плантация наркотических растений.

    Как сообщает западное бюро Report, сотрудниками Агдашского районного отдела полиции в ходе осмотра двора жителя села Пираза Хаяла Гурбет оглу Гулиева 1992 г.р. установлено, что он в специально подготовленных условиях выращивает наркотические растения.

    Было изъято 428 единиц зрелых кустов растения. Согласно информации, в ходе обыска в доме обнаружены незаконно хранившиеся одно охотничье ружье, одно ружье марки "Винчестер" и патроны. После операции наркотики и оружие в качестве улик были доставлены в отделение полиции. Хаял Гулиев был задержан.

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