Во дворе жителя Агдашского района обнаружена плантация наркотических растений

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В селе Пираза Агдашского района обнаружена плантация наркотических растений.

Как сообщает западное бюро Report, сотрудниками Агдашского районного отдела полиции в ходе осмотра двора жителя села Пираза Хаяла Гурбет оглу Гулиева 1992 г.р. установлено, что он в специально подготовленных условиях выращивает наркотические растения.

Было изъято 428 единиц зрелых кустов растения. Согласно информации, в ходе обыска в доме обнаружены незаконно хранившиеся одно охотничье ружье, одно ружье марки "Винчестер" и патроны. После операции наркотики и оружие в качестве улик были доставлены в отделение полиции. Хаял Гулиев был задержан.