Во дворе жителя Сабирабада обнаружено 13 кустов конопли

Сабирабад. 6 августа. REPORT.AZ/ На приусадебном участке жителя Сабирабадского района обнаружены кусты конопли.
Об этом аранскому бюро Report заявил главный инспектор региональной группы в городе Ширван пресс-службы МВД, лейтенант полиции Тогрул Насирли.
В результате проведенных сотрудниками местного отделения полиции оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков ранее неоднократно судимый житель села Минбаши 53-летний Абилзаде Алиев.
На принадлежащем ему приусадебном участке сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 13 выращенных культивационным путем кустов конопли.
Задержанный передан следствию, вещественные доказательства представлены на экспертизу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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