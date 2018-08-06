Во дворе жителя Сабирабада обнаружено 13 кустов конопли

Сабирабад. 6 августа. REPORT.AZ/ На приусадебном участке жителя Сабирабадского района обнаружены кусты конопли.

Об этом аранскому бюро Report заявил главный инспектор региональной группы в городе Ширван пресс-службы МВД, лейтенант полиции Тогрул Насирли.

В результате проведенных сотрудниками местного отделения полиции оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков ранее неоднократно судимый житель села Минбаши 53-летний Абилзаде Алиев.

На принадлежащем ему приусадебном участке сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 13 выращенных культивационным путем кустов конопли.

Задержанный передан следствию, вещественные доказательства представлены на экспертизу.

По факту ведется расследование.