 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Во дворе жителя Сабирабада обнаружено 13 кустов конопли

    Сабирабад. 6 августа. REPORT.AZ/ На приусадебном участке жителя Сабирабадского района обнаружены кусты конопли. 

    Об этом аранскому бюро Report заявил главный инспектор региональной группы в городе Ширван пресс-службы МВД, лейтенант полиции Тогрул Насирли. 

    В результате проведенных сотрудниками местного отделения полиции оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков ранее неоднократно судимый житель села Минбаши 53-летний Абилзаде Алиев. 

    На принадлежащем ему приусадебном участке сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 13 выращенных культивационным путем кустов конопли.

    Задержанный передан следствию, вещественные доказательства представлены на экспертизу. 

    По факту ведется расследование. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi