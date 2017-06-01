Во дворе жителя Саатлы обнаружен 61 куст конопли - ФОТО

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Саатлы. 1 июня. REPORT.AZ/ В Саатлы обнаружены кусты конопли.

Как передает аранское бюро Report, на основе поступившей информации сотрудники Саатлинского районного отделения полиции провели оперативные мероприятия.

В результате во дворе дома по адресу ул. Джаваншира, дом 3, где проживает 45-летний Рзаев Фаик Агабала оглу, были обнаружены кусты конопли. В ходе обыска в постройке был обнаружен и изъят 61 куст конопли высотой 1,5-2 м. Кроме того, во время обыска в доме в спичечной коробке обнаружено 7,36 г марихуаны.

По факту Саатлинским районным отделением полиции возбуждено уголовное дело.