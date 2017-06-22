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    Во дворе жителя Балакяна нашли 126 кустов конопли

    Он был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий© Report.az

    Балакян. 22 июня. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Балакянского района, был задержан мужчина, выращивающий растения наркотического свойства.

    Как передает северо-западное бюро Report, в ходе проведенной во дворе дома 47-летнего жителя села Гуллар Байрама Шамседдин оглу Амралиева операции в недостроенной постройке были обнаружены и изъяты 126 кустов конопли наркотического свойства. Растения были выращены культивационным методом в 10 емкостях различной формы и получали агротехнический уход.

    Обнаруженные средства были переданы следствию как материальное доказательство.

    Для того чтобы соседи не обнаружили из-за специфического запаха наркотические растения, Байрам Амралиев использовал протухшие голову и копыта крупного рогатого скота.

    Факт расследуется Балакянским РОП.

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