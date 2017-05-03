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    Во дворе Наркологического центра в Баку 31-летний мужчина вскрыл вены

    По факту ведется расследование

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Баку совершена попытка суицида.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован по адресу: Хатаинский район, Зыхская дорога, 13.

    Во дворе расположенного здесь Наркологического центра Э. Гусейнбеков 1986 г.р. пытался совершить суицид, вскрыв себе лезвием вены на обеих руках.

    По факту ведется расследование.

    Отметим, Э. Гусейнбеков был лишен свободы по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) УК. Отмечается, что он является наркоманом. 

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