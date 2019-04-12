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В Азербайджане во дворе частного дома обнаружена ракета типа воздух-земля

Во дворе частного дома обнаружена ракета типа воздух-земля

В Газахском районе во дворе частного дома обнаружена ракета.

Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

На основании полученной оперативной информации, специальная мобильно-оперативная группа ANAMA совместно с сотрудниками отдела полиции Газахского района МВД была незамедлительно направлена на указанное место.

В результате проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена и транспортирована для последующей ликвидации на центральный полигон Агентства по обезвреживанию взрывчатых веществ ракета типа воздух-земля C-8KOM.

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