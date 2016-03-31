Во двор исправительной колонии в Баку брошены два пакета - ФОТО

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ 30 марта в 06:20 и 08:00 на территорию исправительной колонии №7 брошены два пакета.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью пенитенциарной службы.
Сотрудники оперативно-режимного аппарата Главного управления службы провели осмотр территории, где были найдены пакеты. В пакетах были обнаружены два мобильных телефона марки Nokia в рабочем состоянии.
Собранные по делу материалы для юридической оценки направлены в Следственное управление министерства юстиции.
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