Во двор исправительной колонии в Баку брошены два пакета - ФОТО

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ 30 марта в 06:20 и 08:00 на территорию исправительной колонии №7 брошены два пакета.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью пенитенциарной службы.

Сотрудники оперативно-режимного аппарата Главного управления службы провели осмотр территории, где были найдены пакеты. В пакетах были обнаружены два мобильных телефона марки Nokia в рабочем состоянии.

Собранные по делу материалы для юридической оценки направлены в Следственное управление министерства юстиции.