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    В сгоревшей в Сабунчи машине скорой помощи находился больной - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Инцидент произошел около больницы

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе сгорела машина скорой помощи. Как сообщили Report, очевидцы происшествия, возгорание произошло из-за короткого замыкания. При попытке водителя и окружающих людей починить автомобиль резко произошел пожар, который в короткий срок охватил всю машину.

    *** 09:16

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Внутри сгоревшей машины скорой помощи, принадлежащей 12-й подстанции, находился больной и врачи. Как передает Report, они смогли своевременно покинуть автомобиль, никто не пострадал.

    Напомним, что ранее сообщалось о пожаре в Сабунчинском районе. Инцидент произошел близ больницы №3. Сгорела машина скорой помощи. К месту происшествия были привлечены пожарные МЧС.

    По предварительным данным, потерпевших нет.

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