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    Вновь вспыхнувший пожар в многоэтажном здании на улице Юсифа Сеферова потушен - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    © Report

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Вспыхнувший в многоэтажном здании (на данный момент не эксплуатируется), расположенном на территории улицы Юсифа Сеферова Насиминского района столицы пожар,был потушен.

    Как передает Report, на данный момент на территории работают пожарные машины и бригады МЧС.

    *** 21:26

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В многоэтажном здании (на данный момент не эксплуатируется), расположенном на территории Насиминского района города Баку, на улице Юсифа Сеферова, вновь произошел пожар.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство Чрезвычайных Ситуаций, в настоящее время подразделения Государственной Службы Защиты от Пожара проводят работы по устранению огня.

    Дополнительная информация будет добавлена.

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