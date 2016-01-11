Вновь арестован ​сын известного азербайджанского писателя

Он содержится в одной камере с Видади Зейналовым

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Арестован сын известного азербайджанского писателя Фармана Керимзаде - Азиз Керимзаде.

Как сообщает Report, ранее А.Керимзаде обвинялся в мошенничестве, в этот раз в его отношении выдвинуто обвинение по той же статье.

Согласно информации, А.Керимзаде путем мошенничества отобрал у граждан 30 тыс. манатов. В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное с нанесением крупного ущерба) УК. Затем суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

По полученной Report информации, А.Керимзаде содержится в 1-м Бакинском следственном изоляторе в одной камере с бывшим руководителем аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейаловым.

Отметим, что А.Керимзаде, являющийся адвокатом 3-й юридической консультации города Баку, впервые был арестован в августе 2012 года. Житель Баку Мурадов Эльчин Дадаш оглу обратился в 9-е отделение полиции Сабаильского районного управления полиции и заявил, что Керимзаде Азиз Фарман оглу, представившись адвокатом, присвоил принадлежащие ему 12 тыс. манатов. 27 ноября 2012 году в Бакинском суде по тяжким преступлениям А.Керимзаде и его знакомый Азер Гурбанов были приговорены к 3 годам лишения свободы условно, они были освобождены в зале суда. Во время вынесения приговора суд расценил возвращение нанесенного ущерба в качестве смягчающего обстоятельства.