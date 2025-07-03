Внимание: От имени сотрудника Report распространяется фейковая информация в Telegram

От имени редактора информационного агентства Report Самиры Абдуллаевой в социальной сети Telegram с российского мобильного номера был создан поддельный профиль, через который распространяется недостоверная информация.

От имени редактора информационного агентства Report Самиры Абдуллаевой в социальной сети Telegram с российского мобильного номера был создан поддельный профиль, через который распространяется недостоверная информация.

Через этот фейковый аккаунт публикуются материалы, якобы размещенные на сайте Report, и от имени Самиры Абдуллаевой распространяются ложные заявления.

Агентство заявляет, что официальные страницы Самиры Абдуллаевой зарегистрированы только на номер азербайджанского мобильного оператора, а поддельный профиль не имеет к ней никакого отношения.

Информационное агентство Report подчеркивает, что вся распространяемая через фейковый аккаунт информация не соответствует действительности. Все новости и материалы агентства публикуются исключительно на официальном сайте Report.az и в официальных аккаунтах в соцсетях.

Редакция призывает читателей доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах Report.