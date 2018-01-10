Внесена ясность в вопрос перечисления в бюджет незначительных средств от эвакуации автомобилей

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Обсуждения касательно перечисления в Азербайджане в бюджет незначительных средств от эвакуации автомобилей в 2016 году, основываются на неуточненную информацию.

В ходе проведенного Report расследования выяснилось, что предоставленная 8 января на передаче "Status" на Lider TV информация о перечислении в 2016 году в бюджет от эвакуации автомобилей 42 000 манатов, в действительности, является показателем 2015 года.

Просто, данная статистика отразилась в отчете о деятельности Счетной палаты в 2016 году, хотя в 2016 году выплаты, связанные с эвакуацией, были значительно меньше.

Причина сокращения с каждым годом указанной суммы связана с тем, что из-за продолжительной эксплуатации принадлежащих Государственной дорожной полиции (ГДП) 8 эвакуаторов, они часто выходят из строя и поэтому данные услуги оказываются другими компаниями на контрактной основе.

С этой точки зрения, в течение года количество автомобилей, перевозимых принадлежащими ГДП 2-3 эвакуаторами, не может превысить 2 000.

Поэтому, по мере сокращения количества эксплуатируемых эвакуаторов, перечисления в бюджет соответственно постепенно сокращаются. К примеру, если в 2012 году за услуги эвакуации в бюджет было перечислено 69 200, в 2013 году эта сумма составила 61 900 манатов.

В ходе расследований было установлено, что за нарушение правил парковки в 2016 году сумма собранного штрафа составила свыше 8 млн манатов, а в 2017 году эта статистика составила 10 млн манатов.