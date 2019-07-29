Внесена ясность в ДТП в Гарадагском районе

Сегодня в 8:00 часов близ поселка Сахиль Гарадагского района Баку автобус марки Hyundai County с государственным регистрационным номером 90 JG 868, принадлежащий транспортному управлению, обслуживающему центр отходов экологического управления Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), въехал сзади в грузовик марки "КамАз" с государственным регистрационным номером 03 BJ 453.

По полученной Report информации, пострадавший водитель и пассажиры автобуса были доставлены в Клинический медицинский центр №1.

По информации, восьмерым пострадавшим оказана первая медпомощь и они отпущены домой. Два человека находятся под наблюдением врача.