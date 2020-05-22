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Владелец столичного кафе оштрафован за нарушение карантинного режима

​Владелец столичного кафе оштрафован за нарушение карантинного режима

В Баку оштрафован владелец заведения, нарушивший правила специального карантинного режима.

Как передает Report, речь идет о кафе "Чинар" в поселке Дарнагюль Бинагадинского района столицы.

Сотрудникам 5-го отделения полиции Управления полиции Бинагадинского района и Полка полиции быстрого реагирования удалось выяснить, что данное кафе принимает клиентов вне определенного временного режима.

Арендатор заведения Нахид Алиев был оштрафован на 200 манатов в соответствии со статьями Кодекса административных правонарушений, остальные – на 100 манатов. 

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