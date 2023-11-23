Владелец сгоревшего павильона: Мой убыток составляет полтора миллиона манатов

В ходе пожара на рынке строительных материалов в Баку в одном из павильонов сгорели стройматериалы на сумму полтора миллиона манатов.

В ходе пожара на рынке строительных материалов в Баку в одном из павильонов сгорели стройматериалы на сумму полтора миллиона манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил владелец павильона Амрах Джафаров.

По его словам, огонь распространился в кратчайшие сроки из-за сильного ветра: "Пожарные прибыли вовремя, но из-за ветра пламя только усиливалось. В моем павильоне площадью 800 кв. метров сгорели стройматериалы на полтора миллиона манатов, включая партию, которую я завез накануне вечером. Объект был застрахован. Надеемся, что следствие выявит виновного и наши права будут обеспечены".

Другой предприниматель Интигам Керимов оценил свой убыток в 140-150 тыс. манатов: "Мы не знаем о причинах возникновения пожара. Площадь моего павильона составляла около 400 кв. метров, сгорели материалы на сумму около 150 тыс. манатов".