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Владелец ресторана в Шамкире оштрафован на 5 тыс. манатов

Владелец ресторана в Шамкире оштрафован на 5 тыс. манатов Соответствующими мерами сотрудники полиции предотвратили проведение церемонии, в отношении участников торжества были приняты меры в соответствии с законодательством
Происшествия
31 марта 2021 г. 11:15
Владелец ресторана в Шамкире оштрафован на 5 тыс. манатов
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Организаторы свадебного торжества в Шамкире привлечены к ответственности.

Как сообщили Report в пресс-службе Гянджинской региональной группы Министерства внутренних дел Азербайджана, в отдел полиции Шамкирского района поступила информация о проведении свадебной церемонии в ресторане "Qəsr" на территории района.

Соответствующими мерами сотрудники полиции предотвратили проведение церемонии, в отношении участников торжества были приняты меры в соответствии с законодательством.

С нарушителями санитарно-эпидемиологических правил были проведены профилактические беседы, разъяснены правила особого карантинного режима, в отношении 10 граждан приняты меры административного воздействия.

В отношении владельца ресторана составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и наложен штраф в размере 5 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə restoran sahibi toy məclisinə görə 5000 manat cərimələndi

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