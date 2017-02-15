Владелец Дома торжеств лишен свободы сроком на 1 год

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу предпринимателя Наримана Алиева, обвиняемого в торговле наркотиками и хранении огнестрельного оружия.

Как сообщает Report, на заседании, прошедшем под председательством судьи Мирзы Ханкишиева, был зачитан приговор.

По приговору суда Н.Алиева лишили свободы сроком на 1 год.

Отметим, что Н.Алиев является владельцем Дома торжеств "Шахрияр" в поселке Бакиханова. Он обвиняется по ст. 234 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) и 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).

Отметим, что на прошлой неделе скончался 20-летний сын Н.Алиева Асим Алиев.