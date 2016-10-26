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    Владелец "Чудо-печки" вызван в полицию из-за невыдачи зарплаты работникам

    Анар Джалилов дал объяснения полиции

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Работники одного из магазинов сети "Чудо-печка" в Баку обратились в полицию. 

    Как сообщает Report, работники пожаловались на невыплату заработной платы. 

    Около 30 работников магазина "Чудо-печка", расположенного на улице Джафара Хандана в Бинагадинском районе, написали заявление в Бинагадинское районное управление полиции и сообщили, что им в течение трех месяцев не выплачивается зарплата. 

    По данному факту сын владельца магазина Чингиза Джалилова - Анар Джалилов вызван в полицию, где он дал объяснения. А.Джалилов отметил, что зарплата работников будет выплачена в ближайшие дни. 

    Отметим, что Анар Джалилов является бывшим мужем известной певицы Ройи. 

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