Владелец "Чудо Печки" хочет замены меры пресечения на домашний арест

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу учредителя ООО "Чудо Печка" и "ЧП Агро" Чингиза Джалилова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева адвокат обвиняемого Ч.Джалилова Жанна Багирова подала ходатайство.

Она сказала, что у ее подзащитного серьезные проблемы со здоровьем. Адвокат попросила отмены избранной в отношении Ч.Джалилова меры пресечения в виде ареста и ее замены домашним арестом.

Затем Ж.Багирова, подав ходатайство, потребовала повторного проведения финансово-бухгалтерской экспертизы в уголовном деле.

Решение по ходатайствам будет объявлено на очередном судебном заседании.

Очередное заседание суда назначено на 12 июля.

Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры, проведено расследование в связи с незаконными действиями руководителя фирмы, получившего из банка большую сумму денег под именами различных физических и юридических лиц, и совместно с должностным лицом банка, злоупотребив должностными полномочиями, использовавшим средства не по назначению, а для личных нужд.

Проведенные следственно-оперативные мероприятия выявили, что учредитель ООО "Чудо Печка" и "ЧП Агро" Чингиз Асим оглу Джалилов, войдя в предварительный сговор с бывшим председателем правления коммерческого банка ЗАО Bank Standard Салимом Эльдаровичем Криманом, в тот период без согласия наблюдательного совета банка взял из поступивших из различных источников, в том числе от зарубежных и внутренних инвесторов и из депозитов банка на свое имя, на имя родственников и различных людей, работающих в руководимых им обществах, кредит на сумму 21 млн 874 тыс. манатов на якобы покупку дачного дома, ремонт квартиры, покупку земли и другие цели подобного назначения, оставив имущественный залог с искусственно завышенной стоимостью. После на основе кредитных договоров, создав видимость большого долга перед банком, осуществил несколько раз реструктуризацию (изменение кредита либо его условий), присвоив и разделив с Салимом Криманом 13 млн 962 тыс. манатов.

Из-за возникновения подозрения, что Ч.Джалилов, сговорившись с должностными лицами банка и злоупотребив должностными полномочиями, использовал названную сумму не по назначению, а для личных нужд, был обвинен по статьям 179.3.2. (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время уголовное дело Ч.Джалилова рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Имущество обвиняемого и его сыновей было оценено в 7 млн 300 тысяч манатов, на все имущество был наложен арест.

Напомним, что 28 сентября 2016 года было принято решение о привлечении С.Кримана к уголовному делу в качестве обвиняемого. Однако он скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Решением Бинагадинского районного суда от 5 октября 2016 года в отношении С.Кримана была принята мера пресечения в виде ареста. Он также объявлен в розыск по линии Интерпола.