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Владелец чайханы и 18 клиентов нарушили правила карантина 

Владелец чайханы и 18 клиентов нарушили правила карантина  В Абшеронском районе выявлена чайхана, нарушавшая требования комендантского часа и правила карантина.
Происшествия
11 декабря 2020 г. 15:06
Владелец чайханы и 18 клиентов нарушили правила карантина 

В Абшеронском районе выявлена чайхана, нарушавшая требования комендантского часа и правила карантина.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что чайхана "Ray club" в Хырдалане действовала в нарушение установленных требований.

Вопреки правилам, в чайхане клиентам предлагали кальян. Владелец объекта, обслуживающий персонал заведения и 18 клиентов были доставлены в Абшеронское районное управление полиции. В отношении них составлены административные протоколы.

Собранные материалы направлены на рассмотрение в Абшеронский районный суд.

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Версия на азербайджанском языке Çay evinin sahibi və 18 müştəri karantin qaydalarını pozdu

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