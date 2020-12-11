Владелец чайханы и 18 клиентов нарушили правила карантина

В Абшеронском районе выявлена чайхана, нарушавшая требования комендантского часа и правила карантина.

В Абшеронском районе выявлена чайхана, нарушавшая требования комендантского часа и правила карантина.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что чайхана "Ray club" в Хырдалане действовала в нарушение установленных требований.

Вопреки правилам, в чайхане клиентам предлагали кальян. Владелец объекта, обслуживающий персонал заведения и 18 клиентов были доставлены в Абшеронское районное управление полиции. В отношении них составлены административные протоколы.

Собранные материалы направлены на рассмотрение в Абшеронский районный суд.