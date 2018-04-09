Владелец "Центра урологии" дал показания в суде

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу обвиняемых в разбое членов преступной группировки - Анара Амирова, Натика Мусаева, Бахруза Гаджизаде, Эльмеддина Мусаева и Фирдовски Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде в качестве потерпевшего лица показания дал владелец клиники "Центр урологии" ("Uroloji Mərkəz") профессор Кямал Абдуллаев.

По его словам, преступники связали ему и его супруге руки и ноги: "Сначала они меня избили, обозвали и оскорбили. Потом забрали из дома ценные предметы и деньги".

Согласно обвинительному акту, Ф.Алиев в течение двух месяцев проработал водителем у владельца клиники "Центр урологии" профессора Кямала Абдуллаева. В начале 2017 года, встретившись с А.Амировым, он заявил, что у профессора много денег и дорогих автомобилей. Он также сказал, что недавно К.Абдуллаев продал клинику владельцу одной из крупных строительных компаний и получил за это 2 млн долларов.

Затем А.Амиров вовлек в "дело" Н.Мусаева и его двоюродного брата Э.Мусаева. Некоторое время они следили за К.Абдуллаевым, а за день до ограбления встретились в Баладжарах и обсудили план ограбления.

Проникнув в дом через окно на втором этаже, члены преступной группировки связали руки и ноги Кямалу Абдуллаеву и его супруге Ильхаме Юсифовой. Грабители потребовали у хозяина дома показать место, где хранились 2 млн долларов, на что К.Абдуллаев сказал, что у него нет таких денег.

Затем преступники стали обыскивать дом. Они унесли 5 000 долларов, 2 200 манатов, дорогой парфюм, ремень, 2 телефона марки "Samsung", iPhon, золотые часы марки "Franck Muller" на 20 000 манатов, принадлежащий К.Абдуллаеву газовый пистолет и сувенирный нож. В целом, из дома украли предметы на 35 000 манатов.

Очередное заседание суда назначено на 16 апреля.

Отметим, что кража была совершена 30 июля 2017 года в поселке Расулзаде Бинагадинского района.