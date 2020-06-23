Выявлены личности членов семьи, пострадавших в ДТП в Гёйгёле - ОБНОВЛЕНО

Выявлены личности членов семьи, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Гёйгёльском районе.

Как передает западное бюро Report, в результате аварии погибла супруга водителя, Дурдана Рафи гызы Намазова, 1991 года рождения.

В ДТП пострадали также Гульназ Масим кызы Намазова, Эльмаддин Разим оглы Новрузов, 1988 года рождения, его тесть, а также еще один человек.

Отмечается, что вся семья является жителями села Агамалыоглы Геранбойского района.

Следует отметить, что инцидент зафиксирован в селе Ашыглы Гёйгёльского района. Так, водитель автомобиля марки "QAZ-24" потеряв управление за рулем, совершил ДТП.

*** 22:14

В Гёйгёльском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как передает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Ашыглы.

Так, водитель автомобиля марки "QAZ-24" потеряв управление за рулем, совершил ДТП.

По предварительной информации, один человек погиб, четверо получили ранения.

Отмечается, что погибший и пострадавшие являются членами одной семьи.

По факту ведется расследование.