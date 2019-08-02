Выяснились подробности смертельного ДТП в Баку с участием автобуса

Как сообщалось, в Баку, на улице Р.Рустамова произошла цепная авария.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

Следовавший в сторону поселка Бакиханова легковой автомобиль марки OPEL врезался в другое транспортное средство, в результате чего автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся со следовавшим в сторону проспекта Гара Гараева маршрутным автобусом №49 с государственным регистрационным номером 99 XJ 582. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Бакинское транспортное агентство проводит разбирательство.

Ранее Минздрав заявил, что в результате аварии погиб 1, пострадали 2 человека.