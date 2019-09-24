Выяснены подробности совершенного в Баку в пункте Topaz разбоя

Выяснены подробности разбоя, совершенного в Баку в пункте азартных игр Topaz.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в службу "Кол-центра - 102" министерства поступила информация о факте разбоя в Наримановском районе столицы.

В связи с обращением сотрудники 18-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции незамедлительно отправились на место происшествия, произвели соответствующие мероприятия.

Расследование установило, что 22 сентября около 23 часов вечера в пункте азартных игр неизвестный пригрозил местному работнику Дж.Алышбейли игрушечным пистолетом и присвоил 200 манатов.

В результате проведенных по "горячим следам" оперативно-розыскных мероприятий, был задержан подозреваемый в совершении разбоя, житель Баку Э.Юсублу.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 181 (разбой) УК АР. Расследование ведется в Наримановском РУП

Отметим, что ранее сообщалось о разбое, совершенном 19-летним юношей в пункте тотализатора.

По информации Report, инцидент произошел 22 сентября на улице Тебриз.

Так, сотрудники 18-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали Э.Юсублу (2000 г.р.), подозреваемого в присвоении путем разбоя 200 манатов из пункта тотализатора.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 181 (разбой) УК АР, ведется расследование.