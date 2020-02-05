​Высокий суд Лондона дал Замире Гаджиевой неделю

Высокий суд Лондона cегодня поставил точку в знаковом деле жены экс-председателя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева - Замиры Гаджиевой.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, трое судей отклонили апелляцию Замиры Гаджиевой. Именно ей был выписан дебютный ордер новой кампании еще в 2018 году. Она оспаривала его в суде дважды, но в итоге проиграла апелляцию и не смогла получить разрешение на продолжение тяжбы в последней инстанции - Верховном суде.

Не имея дохода, Гаджиева жила в Лондоне на широкую ногу, что вызвало подозрения Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

Теперь Гаджиева должна в течение семи дней предоставить следователям объяснение своего богатства. Если она не сделает этого, NCA попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании.

Если же З. Гаджиева сможет показать законный источник средств, у NCA есть 60 дней на изучение ее счетов, после чего следователи решат, принимать и закрывать дело или отклонять и добиваться конфискации.