Виновник ДТП лишен свободы сроком на 8 лет 6 месяцев

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Сабухи Мамедова, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова был вынесен приговор.

По приговору суда С.Мамедов лишен свободы сроком на 8 лет 6 месяцев.

Отметим, что событие произошло 20 ноября 2014 года в поселке Ходжасан Абшеронского района. Ночью в 01:00 житель города Сальян Сабухи Мамедов на автомобиле марки Mercedes врезался в стоявший у обочины автомобиль марки "ВАЗ-2104", принадлежащий жителю Баку Вилаяту Велиеву. От удара машина затем столкнулась с автомобилем марки BMW, принадлежащим жителю Сабирабадского района Теймуру Гасанову. В результате аварии С.Мамедов и Т.Гасанов были госпитализированы, Т.Гасанов впоследствии скончался.

С.Мамедов обвинялся по ст. 263.1.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права на управление транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) УК.