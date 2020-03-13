​Вынесен приговор членам криминальной группировки

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу, обвиняемых в убийстве.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Али Мамедова был вынесен приговор.

Суд приговорил Али Абдуллаева к 11, Ильгара Алиева и Ульви Гусейнова – к 9 годам лишения свободы каждого.

Отметим, что инцидент произошел 24 июня 2019 года в Баку.

Напротив одного из домов на проспекте Г.Гараева был найден труп уроженца Уджарского района Самира Гусейнова с характерными признаками убийства выстрелом из огнестрельного оружия, и по факту начато уголовное дело по статьям 120.1 (Умышленное убийство), 228.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему).

В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к этому тяжкому преступлению была задержана и привлечена к следствию группа лиц - житель столицы Али Абдуллаев, житель Билясуварского района Ильгар Алиев и житель Лянкяранского района Ульви Гусейнов.

Отметим, что имя Али Абдуллаева ранее упоминалось в резонансном преступлении, и он был признан членом криминальной группировки.