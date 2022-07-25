Вильям Гаджиев приговорен к 12 годам лишения свободы

Бывшему главе Исполнительной власти Имишлинского района Вильяму Гаджиеву зачитали приговор, он приговорен к 12 годам лишения свободы.

Бывшему главе Исполнительной власти Имишлинского района Вильяму Гаджиеву зачитали приговор. Он приговорен к 12 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Азера Пашаева.

Напомним, что сторона гособвинения просила для В.Гаджиева 13 лет лишения свободы.

5 мая 2020 года на основании решения суда Служба государственной безопасности провела оперативно-следственные мероприятия на месте службы и проживания Вильяма Гаджиева. В ходе обысков были выявлены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных Гаджиевым через главного бухгалтера Исполнительной власти района Джамиля Мусаева и других лиц, а также специально упакованные денежные средства в различных валютах, различные документы и другие вещественные доказательства.

В отношении Вильяма Гаджиева следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование, либо неиспользование в случае, когда этого требуют интересы службы, должностным лицом своих служебных полномочий в целях приобретения в связи с исполнением служебных обязанностей незаконного преимущества для себя или третьих лиц, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических, либо юридических лиц, либо охраняемым законом интересам общества или государства), 311.3.3 (получение взятки (пассивное взяточничество) и 313 (служебный подлог) УК АР.