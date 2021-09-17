Вильям Гаджиев будет переведен в изолятор Пенитенциарной службы

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева адвокаты обвиняемого подали ходатайство.

Они попросили о прекращении уголовного дела в отношении Гаджиева.

Защитники объяснили это тем, что обвиняемый полностью не согласен с предъявленными обвинениями и не признает себя виновным.

Позже адвокаты потребовали заменить избранную в отношении экс-главы ИВ меру пресечения содержания под стражей на домашний арест и перевести его из изолятора Службы госбезопасности, где содержится обвиняемый, в изолятор Пенитенциарной службы.

В. Гаджиев заявил, что поддерживает ходатайства своих адвокатов и не согласен с обвинениями.

Одно из ходатайств было удовлетворено. Суд принял решение о переводе В.Гаджиева в изолятор Пенитенциарной службы.

Заседание суда назначено на 28 сентября.

Бывший глава Исполнительной власти Имишлинского района подозревается в том, что присвоил часть средств, находившихся в распоряжении ИВ под видом социальной помощи, распорядился выдать некоторым гражданам поддельные справки для свободного перемещения с нарушением требований особого карантинного режима на территории страны, в своем доме взял денежные средства, присвоенные путем злоупотребления должностными полномочиями.

5 мая 2020 года на основании решения суда Служба государственной безопасности провела оперативно-следственные мероприятия на месте службы и проживания Вильяма Гаджиева. В ходе обысков были выявлены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных Гаджиевым через главного бухгалтера Исполнительной власти района Джамиля Мусаева и других лиц, а также специально упакованные денежные средства в различных валютах, другие документы и материальные доказательства, имеющие значение для дела.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что В. Гаджиев в обмен на взятку предоставлял незаконно квартиры в доме, построенном в Имишли за счет средств госбюджета для лиц, находящихся в очереди на жилье из-за плохих социально-бытовых условий.

В то же время, была получена информация о том, что он присвоил средства, перечисляемые на зарплатные карты безработных и малоимущих лиц, привлеченных к общественным работам.

Также появились обоснованные подозрения в систематическом обналичивании и присвоении Вильямом Гаджиевым определенной части государственных средств, выделенных на ремонтно-строительные работы, благоустройство территории района, а также на строительство нового административного здания ИВ Имишлинского района.

Кроме того, была получена информация о том, что посредством подчиненных должностных лиц экс-глава ИВ требовал и получал денежные средства под разными предлогами от должностных лиц местной исполнительной власти и других госорганов и частных предпринимателей на территории района.

В отношении Вильяма Гаджиева следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование, либо неиспользование в случае, когда этого требуют интересы службы, должностным лицом своих служебных полномочий в целях приобретения в связи с исполнением служебных обязанностей незаконного преимущества для себя или третьих лиц, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических, либо юридических лиц, либо охраняемым законом интересам общества или государства), 311.3.3 (получение взятки (пассивное взяточничество) и 313 (служебный подлог) УК АР. Ему предъявлено обвинение по указанным статьям и применена мера пресечения в виде ареста.