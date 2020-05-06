Вильям Гаджиев арестован судом

В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Как передает Report, решением суда в отношении В.Гаджиева была избрана мера пресечения в виде 4 месяцев ареста.

Отметим, что 5 мая сотрудники Службы государственной безопасности (ГСБ) провели операцию в здании Исполнительной власти Имишлинского района.

6 мая Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Вильяма Гаджиева от должности главы исполнительной власти Имишлинского района.