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Вильям Гаджиев арестован судом

Вильям Гаджиев арестован судом

В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Как передает Report, решением суда в отношении В.Гаджиева была избрана мера пресечения в виде 4 месяцев ареста.

Отметим, что 5 мая сотрудники Службы государственной безопасности (ГСБ) провели операцию в здании Исполнительной власти Имишлинского района.

6 мая Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Вильяма Гаджиева от должности главы исполнительной власти Имишлинского района.

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