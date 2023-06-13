Вилаят Эйвазов провел в Исмаиллы прием граждан и строевой смотр

12-13 июня министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной прием граждан в Исмаиллинском районном управлении полиции.

12-13 июня министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной прием граждан в Исмаиллинском районном управлении полиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сначала министр посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы и отдал дань уважения памяти великого лидера.

Затем выслушав в административном здании управления полиции обращение 161 гражданина из Агсуинского, Исмаиллинского, Гёйчайского, Гобустанского и Шамахинского районов, министр дал поручения руководителям соответствующих главных управлений и управлений министерства. Большинство обращений были решены на месте.

В рамках поездки генерал-полковник В.Эйвазов провел смотр по подбору рядового и младшего начальствующего состава в органы внутренних дел.

В строевом смотре приняли участие молодые люди, проживающие в близлежащих регионах и желающие поступить на службу в полицию. 101 человек (27 из которых являются участниками Отечественной войны) был допущен к следующему этапу отборочного тура.