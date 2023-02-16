Вилаят Эйвазов провел прием граждан и строевой смотр в Джалилабаде

15 и 16 февраля министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной прием граждан в Джалилабадском районном отделе полиции.

15 и 16 февраля министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной прием граждан в Джалилабадском районном отделе полиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сначала министр посетил памятник общенационального лидера Гейдара Алиева в Джалилабаде и отдал дань уважения его памяти.

Выслушав в административном здании районного отдела полиции обращения 225 граждан из Нефтчалинского, Билясуварского, Джебраильского, Джалилабадского районов, министр дал поручения руководителям соответствующих управлений и отделов министерства по решению их проблем.

Большинство обращений были решены на месте.

В рамках визита генерал-полковник В.Эйвазов провел смотр по подбору рядового и младшего начальствующего состава в органы внутренних дел.

В смотре приняли участие молодые люди, проживающие в близлежащих регионах и желающие поступить на службу в полиции. 154 человека, 36 из которых являются участниками Отечественной войны, а четверо - членами семей шехидов, были допущены к следующему этапу отборочного тура.