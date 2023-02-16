О нас

Вилаят Эйвазов провел прием граждан и строевой смотр в Джалилабаде

Вилаят Эйвазов провел прием граждан и строевой смотр в Джалилабаде 15 и 16 февраля министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной прием граждан в Джалилабадском районном отделе полиции.
Происшествия
16 февраля 2023 г. 17:07
Вилаят Эйвазов провел прием граждан и строевой смотр в Джалилабаде

15 и 16 февраля министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной прием граждан в Джалилабадском районном отделе полиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сначала министр посетил памятник общенационального лидера Гейдара Алиева в Джалилабаде и отдал дань уважения его памяти.

Выслушав в административном здании районного отдела полиции обращения 225 граждан из Нефтчалинского, Билясуварского, Джебраильского, Джалилабадского районов, министр дал поручения руководителям соответствующих управлений и отделов министерства по решению их проблем.

Большинство обращений были решены на месте.

В рамках визита генерал-полковник В.Эйвазов провел смотр по подбору рядового и младшего начальствующего состава в органы внутренних дел.

В смотре приняли участие молодые люди, проживающие в близлежащих регионах и желающие поступить на службу в полиции. 154 человека, 36 из которых являются участниками Отечественной войны, а четверо - членами семей шехидов, были допущены к следующему этапу отборочного тура.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоVilayət Eyvazov Cəlilabadda vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

Другие новости из категории

МЧС Нахчывана представлены новые автомобили и оборудование
ФотоМЧС Нахчывана представлены новые автомобили и оборудование
16 февраля 2023 г. 16:57
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
16 февраля 2023 г. 16:26
Азербайджанский волонтер: Мы до последнего будем рядом с Турцией
ФотоАзербайджанский волонтер: Мы до последнего будем рядом с Турцией
16 февраля 2023 г. 16:11
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
16 февраля 2023 г. 15:06
В Сумгайыте похоронен погибший в Турции студент Хумам Исмаиллы
ФотоВ Сумгайыте похоронен погибший в Турции студент Хумам Исмаиллы
16 февраля 2023 г. 13:47
Россия экстрадировала в Азербайджан объявленное в международный розыск лицо
Россия экстрадировала в Азербайджан объявленное в международный розыск лицо
16 февраля 2023 г. 13:26
В Гедабеке похоронен погибший в результате землетрясения в Турции студент
ФотоВ Гедабеке похоронен погибший в результате землетрясения в Турции студент
16 февраля 2023 г. 13:15
Состоялись похороны погибшего при землетрясении в Турции Гюндюза Назарзаде 
ФотоСостоялись похороны погибшего при землетрясении в Турции Гюндюза Назарзаде 
16 февраля 2023 г. 12:15
В Гяндже прощаются с погибшим в Турции студентом
ФотоВ Гяндже прощаются с погибшим в Турции студентом
16 февраля 2023 г. 12:09
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 53 человека и извлекли 729 тел из-под завалов в Турции
ФотоСотрудники МЧС Азербайджана спасли 53 человека и извлекли 729 тел из-под завалов в Турции
16 февраля 2023 г. 09:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi